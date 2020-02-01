01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'den yayılan ve dünyaya korku salan 'koronavirüs' nedeniyle beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Pamukkale'de yamaç paraşütü yapan pilotlar, turistlerle birlikte yaptıkları atlayış sırasında maske takarak önlem almaya çalışıyor.
YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPAN TURİSTLERİN BAŞINDA EN ÇOK ÇİNLİ TURİSTLER GELİYOR
DHA'nın haberine göre; UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan, beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, dünyanın her yerinden turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Beyaz travertenlerde gezerek sıcak suyun keyfini yaşayan turistler daha sonra adrenalin yaşamak için Pamukkale üzerinde yamaç paraşütüne biniyor. Yaklaşık 450 metre yükseklikteki Dinamit Tepesi'nden yamaç paraşütü pilotlarıyla tandem (çiftli) atlayış yapan turistler, havadan beyaz travertenleri görme fırsatı buluyor. Pamukkale'yi görmeye gelen turistlerin en başında ve yoğun olarak Çinli turistler bulunuyor. Yamaç paraşütüne binen turistlerin başında da yine en çok Çinli turistler yer alıyor. Virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte Pamukkale'ye Çinli turistlerin turlarının iptal olduğu öğrenildi.
UÇMADAN ÖNCE MASKE TAKIYORLAR
Ölümcül bir salgına yol açan koronavirüs nedeniyle Pamukkale'de uçuş yapan yamaç paraşütü pilotları da kendi önlemini aldı. Pilotlar tandem uçuş öncesi maskelerini yüzlerine takıyor, uçuş boyunca da çıkarmıyor. Turistleri taşıyan yamaç paraşütü pilotları, kendilerini virüsten korumak için uçarken bile maske takarak önlem almaya çalışıyor.
Yamaç Paraşütü pilotu Yusuf Doğu Bozdağ, Çinli turistlerin Pamukkale ve Denizli'ye yoğun ilgi gösterdiğini belirtip, "Şu an onların ülkesindeki salgın nedeniyle tüm dünyada 'Koronavirüs' korkusu yaşanıyor. Biz de gereken önlemlerimizi maske takarak alıyoruz" dedi.
Maske takarak uçuş yapan pilot Tayfur Birgili, maske takarak 'Koronavirüs'ten korumaya çalıştıklarını ifade ederek, "Maskeleri takıp daha dikkatli olmaya çalışıyoruz. Kış mevsimi nedeniyle Çinli turist sayısı azaldı. Şu an ülkemizde bu hastalığa rastlanmadı ama biz tedbiri elden bırakmıyoruz" diye konuştu.
"UÇUŞ YAPARKEN MASKE TAKMAMIZ GEREKİYOR"
Çinli turistlerin yamaç paraşütü uçuşu yapmayı çok sevdiğini kaydeden pilot Mustafa Şimşek ise, "Çin'de virüs nedeniyle salgın var. Türk Hava Yolları da seferleri durdurdu. Bizde pilotlar olarak kendi çapımızda maske takarak önlem alıyoruz. Yamaç paraşütü uçuşu yaparken can güvenliğimiz için önlemlerimizi alıyoruz. Bu olaylar sonrası artık bir önlem daha almak zorundayız. Uçuş yaparken maske takmamız gerekiyor" diye konuştu.
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