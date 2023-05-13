YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Yalova başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Yalova ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ