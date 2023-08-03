Yalova'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinden Yalova istikametine giden sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, Şenköy mevkisinde karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Bu sırada başka bir otomobil de kaza yapan araçlar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan S.S. olay yerinde, N.S. de kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer araçlardaki 5 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası bölgeden geçen Yalova Valisi Muammer Erol, yetkililerden kazayla ilgili bilgi aldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.