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        Haberler Gündem Yalova'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Yalova'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 22:31
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        Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
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        Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinden Yalova istikametine giden sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, Şenköy mevkisinde karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Bu sırada başka bir otomobil de kaza yapan araçlar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, araçta bulunan S.S. olay yerinde, N.S. de kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer araçlardaki 5 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Kaza sonrası bölgeden geçen Yalova Valisi Muammer Erol, yetkililerden kazayla ilgili bilgi aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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