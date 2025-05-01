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        Haberler Gündem Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Yaklaşık 140 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Yalova'da yaklaşık 140 kilogram sentetik ecza ham maddesinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 21:29 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:29
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        Yaklaşık 140 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente seyir halinde olan iki hafif ticari araçta uyuşturucu olduğu şüphesi üzerine harekete geçti.

        Araçları durduran ekipler, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarda narkotik arama köpeği "Zeytin" ile yaptıkları aramalarda, 5 parça halinde toplam 139 kilo 700 gram sentetik ecza yapımında kullanılan pregabalin maddesi ile 4 parça halinde dolum yapılmaya hazır 400 bin sentetik ecza kapsülü ele geçirdi.

        Araçlarda bulunan Ö.E, B.Y. ve U.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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