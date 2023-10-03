Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "üst torbacı" tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Adreslerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurdukları ve sokak düzeyinde satıcılara ulaştırarak ticaretini yaptıkları belirlenen B.U. ve B.D'yi takibe alan ekipler, aramalarında 408,28 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Ekiplerin diğer bir çalışmasında ise birbirleriyle irtibatlı oldukları öğrenilen H.B.K. ve O.Ö'nün evlerinde 1 kilo 40 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), tabanca ve 6 adet mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.