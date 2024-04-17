Yalova'da çıkan orman yangını söndürüldü

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Yalova'nın Termal ilçesinde Ünivezpınar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgeye söndürme çalışmaları için ekipler sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILDI Yalova ve Bursa'dan çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından söndürüldü. AA'nın haberine göre; bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI Yangın sonrasında bölgeye giden vatandaşların şüphelendiği bir kişinin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Yalova Valisi Hülya Kaya, yaptığı sosyal medya paylaşımında yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirtti. Kaya, "Geçmiş olsun. Özveri ile çalışan tüm ekiplere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.