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        Haberler Gündem Çevre Yalova'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Yalova'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Yalova'nın Termal ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 06:00 Güncelleme: 17.04.2024 - 06:02
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        Yalova'da orman yangını
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        Yalova'nın Termal ilçesinde Ünivezpınar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgeye söndürme çalışmaları için ekipler sevk edildi.

        SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

        Yalova ve Bursa'dan çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından söndürüldü. AA'nın haberine göre; bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

        1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Yangın sonrasında bölgeye giden vatandaşların şüphelendiği bir kişinin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

        Yalova Valisi Hülya Kaya, yaptığı sosyal medya paylaşımında yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirtti. Kaya, "Geçmiş olsun. Özveri ile çalışan tüm ekiplere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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