Yalnızlık sözleri: Duygusal, etkileyici, kısa, Mevlâna yalnızlık sözleri ve mesajları

Kısa ve Etkileyici Yalnızlık Sözleri

Kısa yalnızlık sözleri arıyorsanız aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz;

Yalnızlık ile İlgili Kısa Mesajlar

İç dünyanızdaki yalnızlık hissini sanatsal bir ifadeyle yansıtmak için aşağıdaki etkileyici yalnızlık sözleri listesine göz atabilirsiniz;

Duygusal yalnızlık sözleri listesini inceleyerek duygularınızı diğer insanlara açık bir biçimde aktarabilirsiniz;

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Duygusal Kırgınlık Yalnızlık Sözleri

Kırgınlık yalnızlık sözleri listesine bakarak size uygun olanları kaydedebilir ve kırgınlığınızı ifade edebilirsiniz. Bu sayede bu duyguları içinizde tutmadan karşı tarafa etkileyici bir şekilde aktarabilirsiniz;

Eğer yanlış kapıya girmiş bir anahtarsanız zorlamayın kırılırsınız.

Kırgınım kime ve neden olduğunu bilmeden... Belki hayata, belki kendime, belki de kıymet bilmeyen herkese!..

Tehlikeli sayılmam artık. Kalbimi kalın bir kitabın arasında kuruttum.

Tıpkı nar gibiyim, dışım tek parça fakat içim paramparça. Bu yaptığını sakın unutma!

Ve seni asla affetmeyeceğim. Ciğerimi söken bu kırgınlıkları bana yaşattığın için!

Gittim! Şimdi bir mevsim değil, bir hayat girdi aramıza ne sen dönebilirsin artık geriye ne de ben kapıyı açabilirim sana.

Benimle konuştun, benimle gülümsedin. Şimdi bunları bu kadar çabuk unutabiliyor olmandan nefret ediyorum.

Sana yüklediğim anlamları senmişsin gibi düşünme… Aldanırsın… Sen o anlamlarda sadece bende varsın. Ben seviyorsam sen bahanesin.

Kırılmadık bir kalbim kaldı bu hayatta. Onu da sen kırdın helal olsun sana!

Ey gönül ses etme! Bekle! Ya nasip de Rabbine bırak.

Yalnızlığı çok seversek bir gün o da çekip gider mi?

Belki de adam gibi sevenlerin aldığı bir ödüldür yalnızlık.

Mevlâna’dan Yalnızlık Sözleri

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