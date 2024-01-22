Yalnız zürafa Benito hayvan koruma parkına gönderilecek
Meksika'nın Chihuahua eyaletinde kötü koşullarda yaşam süren yalnız zürafa Benito'nun hayvan koruma parkına gönderilmesine karar verildi
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Meksika'nın Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kentindeki Central Park'ta kötü koşullarda yaşadığı belirtilen Benito isimli zürafanın daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için kampanya düzenlenmişti.
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Annesinden ayrılıp parka yerleştirilen 3 yaşındaki Benito'nun daha yaşanabilir bir yere götürülmesi için verilen mücadele sonuç verdi.
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Zürafanın bir hayvan koruma parkına gönderilmesine karar verildi.
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Transferi için büyük bir kutu inşa edilen Benito, Africam Safari Parkı'na götürülecek.
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