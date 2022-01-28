Bu akşam ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak olan Yalnız Kurt dizisi ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. Hasan Denizyaran ve Cihan Ünal'ın başrollerini paylaştığı dizi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Yalnız Kurt dizisi hikayesi uyarlama mı yoksa gerçek hayattan mı?