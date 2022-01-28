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Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı ve hangi kitaptan? Yalnız Kurt dizisi gerçek olayı mı anlatıyor? Yalnız Kurt'un yönetmeni kim?

Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı ve hangi kitaptan? Yalnız Kurt dizisi gerçek olayı mı anlatıyor?

ATV'nin görücüye çıkmaya hazırlanan yeni dizisi Yalnız Kurt ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. Osman Sınav tarafından çekilecek ve Türkiye'nin yakın zamanına ışık tutacağı söylenen dizinin uyarlama mı ve gerçek bir olayı mı anlattığı merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

28.01.2022 - 10:15 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Bu akşam ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak olan Yalnız Kurt dizisi ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. Hasan Denizyaran ve Cihan Ünal'ın başrollerini paylaştığı dizi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Yalnız Kurt dizisi hikayesi uyarlama mı yoksa gerçek hayattan mı?

  • YALNIZ KURT DİZİSİ KTİAPTAN UYARLAMA MI?

    Yalnız Kurt dizisi kitaptan uyarlama değil. Dizi Türkiye'nin yakın zamanına ışık tutacak ancak olayların kurgu olarak orjinal bir hikayeyle anlatılması bekleniyor.

  • YALNIZ KURT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Hasan Denizyaran

    Cihan Ünal

    Damla Colbay

    Gökhan Soylu

    Halit Özgür Sarı

    Saruhan Hünel

    Murat Han

    Deniz Evin

    Yaprak Medine

    Kürşat Alnıaçık

    Polat Bilgin

  • YALNIZ KURT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok yakında seyirciyle buluşacak olan dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

     

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