İstanbul Bağcılar’da, 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa zincirleme şekilde cinsel istismarda bulunan Metin Şenay’ın 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı. Şenay'ın, indirimsiz 293 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Sanığa verilen cezalarda indirim uygulanmadı. Öte yandan sanık Şenay’ın 1 milyon 683 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına da hükmedildi. Mahkeme, sanığın çocukları korkutmak için kullandığı ‘sakın bağırmayın’ şeklinde yazıların olduğu kağıdın da dosyada delil olarak saklanmasına hükmetti.

İddianamede gizli odada duvara yapıştırılmış şekilde, "Söz dinlemesi kesinlikle yapılacak, kesinlikle bağırma konuşurken fısıltı ile konuş, sağa sola zarar verme, dükkana biri gelirse kesinlikle konuşma, ben ne dersem yap, sözümü dinlemezsen çok acı veririm ve çok döverim gerekirse öldürürüm bence en iyisi sözümü dinle ve dediklerimi yap ben sana en iyi şekilde bakayım" şeklinde bir yazının görüldüğü de aktarıldı.

Metin Şenay'ın kendisini istismar ettiğini, “Eğer bağırırsan seni öldürürüm” dediğini, eline bıçak alıp korkuttuğunu, akşama doğru kendisine mutfağa götürüp “yemek ye” dediğini, yemek yemediğini ve kustuğunu, üşüdüğünü ve karnının ağrıdığını anlattı.

Mağdur M.Y., Çocuk İzlem Merkezi’nde alınan ifadesinde ikametlerine 10 senedir su getiren Metin Şenay‘ın kendisini çağırdığını, ‘seni eve götüreyim’ dediğini, Şenay'ın daha önce de kendisini eve götürdüğünü, daha önce kendisine hiçbir şey yapmadığını, o gün yolda giderken eve gitmediklerini fark etmediğini belirtti. Mağdur, iş yerine gelince arabadan indiklerinde sanığın “sen geç bilgisayarda oyna” dediğini, içeri girdiğini ve burada büyük bir oda olduğunu, bilgisayar olduğunu, biraz bilgisayar oynadıktan sonra Şenay‘ın “sana bir yer göstereceğim” diyerek kendisini küçük bir odaya götürdüğünü anlattı.

Mağdur çocuk, sanık Metin Şenay’ın kendisine çocuk esirgeme yurdunda dövülen çocukların videolarını izlettiğini ve “Seni böyle dövecekler anneni göremeyeceksin sen bağırırsan bizi burada duyarlar, bizi görürler, ben cezaevinde on sene yatarım, sen de çocuk esirgeme yurdunda on sene kalırsın” dediğini açıkladı.

Mağdur, kendisi uyurken polislerin geldiğini de beyan etti. Mağdur M.Y.’nin yapılan muayenesinde de Metin Şenay’a ait olduğu anlaşılan DNA profillerinin bulunduğu kaydedildi. Öte yandan mağdur M.Y. Çocuk İzlem Merkezi’nde yeniden alınan ifadesinde Metin Şenay’ın kendisini istismar ederken video çektiğini gördüğünü de beyan etti.

Öte yandan sanığın iş yerinde ele geçirilen dijital materyallere ilişkin bilirkişi incelemesi sonucu bir rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda çocuk pornografisi olduğu değerlendirilen internet aramaları, videoları ve fotoğrafları tespit edildi. Raporda sanığın istismarda bulunduğu değerlendirilen ve yine dijital olarak saklanan müstehcen çocuk fotoğraflarının tespit edildiği de belirtildi.

BAZI FOTOĞRAFLARDA KENDİSİ DE GÖRÜNÜYOR

Bazı fotoğraflarda sanık Şenay’ın net olarak görüldüğü de söz konusu raporda açıklandı. İddianamede fotoğraflardan tespit edilen, istismara maruz kaldığı değerlendirilen çocukların iş yerinde vakit geçirdikleri sırada isimlerini yazdıkları belirtildi.

EŞİNİN AKRABASI OLAN ÇOCUKLARIN İSİMLERİ DE VAR

İddianamede iş yerinde ismi yazılı çocuklardan E.N.Ö. ve M.Ö.’nün sanığın eşinin akrabası olduğu belirtildi. Mağdurların sosyal medyada paylaştığı geçmiş yıllara ait fotoğraflar ile dijital incelemeler neticesinde elde edilen müstehcen çocuk fotoğraflarının benzerlik içerisinde olduğunun anlaşılmasıyla mağdur kardeşlerin sanık tarafından istismar edildiğinin değerlendirildiği hazırlanan iddianamede aktarıldı. Yine yapılan araştırmalarda mağdur R.Ş.’nin de iş yerinde isminin yazılı olması nedeniyle istismar edildiği iddianamede değerlendirildi.

"KORKTUĞUM İÇİN YANINA GİDİYORDUM"

Mağdur R.Ş. beyanında “Ben Metin Şenay‘ın gazetedeki çıkan olaylarını öğrenince kendimi eve kapattım. 6-7 ay önce bu olayı öğrendim annem de bana durumu anlatmıştı. Annem bana ‘Metin’in sana karşı bir eylemi var mı?’ diye sormuştu. Ben de korkumdan söyleyemedim. Metin Şenay, bizim mahallede sucu dükkanı açmıştı, ben evde yalnız kalıyordum. Ablam okula gidiyordu anne ve babam evde olmuyordu abim de dışarlarda geziyordu. Metin Şenay bana ‘ben seni korurum sana bir şey olmaz’ diyordu. Benim yanına gitmemi isterdi. Gitmezsem bana sinirlenir, bana tuhaf tuhaf hareketler yapardı. Beni tehdit ediyordu. ‘Birine söylersen yurda verilirsin, ben de hapse girerim’ diyordu. ‘Hayatına bir erkek giremez’ diyordu. Bana ‘ilk önce senin kafana sıkarım sonra kendi kafama sıkarım gideriz bu hayattan’ dedi. Metin Şenay‘ın yaşını tam olarak bilmiyorum. Bana ‘hiç kızım yok, benim iki tane oğlum var, onlar beceriksiz’ diyerek sürekli yanına çağırıyordu. Ailemin sıkıntılarından dolayı ben hep tek kalıyordum. İlk defa 5 yaşımda bana cinsel istismarda bulundu. Son olayı dokuzuncu sınıfta yaşamıştım. Dükkanın içinde masası, bilgisayarı bir koltuk vardı. İlk olayda ‘gözünü kapat korkma’ dedi. Dükkanda kaplama filmler vardı. Dışardan gözükmüyordu. Bu ilk olayda kendisine korktuğum için yanına gidiyordum” dedi.

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"METİN'İN DÜKKANINDA SİLAH VARDI"

Mağdur, Metin Şenay tarafından farklı zaman dilimlerinde pek çok kez cinsel istismarına maruz kaldığını da iddianamede yer verilen beyanında belirtti. Mağdur yaşanan olaylardan dolayı Metin Şenay’dan şikayetçi olduğunu da söyleyerek “Ben bu olayları bana inanmayacak diye düşündüğümden anneme anlatmadım. Tehdit içerikli sözleri bana sürekli söylüyordu. Beni tembihliyordu. Metin’in dükkanında silah vardı. Arka odanın küçük bir odası daha vardı. Bana ‘seni kim arıyor senin hayatına kimse giremez, yoksa senin kafana sıkarım’ diyordu.

"İSTİSMARI KAMERAYLA KAYDEDİYORDU"

Bana ‘benden başka kimseyle ilişki yaşayamazsın’ diyordu. Yatak odasında laptopun üzerine takılı bir kamerası vardı. Yatak odasının dışında da bir kamera vardı. Hem içerdeki hem dışarıdaki kamerayla video çektiğini söylüyordu. İçeride de cinsel istismarda bulunduğu zaman video kaydı yapıyordu. Bana bir tane videomu izletti. Ben ‘videoyu izlemek istemiyorum’ dememe rağmen videoyu izletiyordu. Ben izlemek istemiyorum deyince ‘bunlar senin videoların izle bir şey olmaz’ diyordu. Son olay felçten önce olmuştu. Tam tarih olarak hatırlamıyorum. Dokuzuncu sınıfta 15 yaşında olduğumu hatırlıyorum. Hastaneye yattığım yıl 2021 yılıydı. Ben hastaneye yattıktan sonra Metin’in bana dokunması olmadı. Son bir yıldır beni araması da olmadı” dedi.

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2 YIL TUTUKLU KALIP BERAAT ETMİŞ

Metin Şenay’ın daha önce başka bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 2009-2011 tarihleri arasında tutuklu kalarak yargılanıp ceza aldığı ancak Yargıtay bozma kararı üzerine beraatine karar verildiği de iddianamede belirtildi.

"DUVARDAKİ YAZILARI ÇOCUKLAR YAZMIŞ"

Şenay ise mahkeme heyetinin kararını açıklamasından önce yaptığı savunmasında, "Duvardaki yazıları çocuklar yazmışlar ben dışardayken. Hatta döndüğümde kendilerine kızdım.

"MAHKEMENİN ADALETİNE GÜVENİYORUM"

Mahkemenin adaletine güveniyorum. Mağdur M.Y.’ye yönelik suçu tek başıma üstleniyorum. Ailesinden özür diliyorum. Ancak diğer mağdurların ve ailelerinin kusur ve sorumluluğu mevcuttur" dedi.