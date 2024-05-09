Yalın, 20'nci yıla 3'üncü şarkı
Ünlü şarkıcı Yalın, üçüncü single çalışması 'Dedi Doktorum' ile müzikseverlerle buluştu
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Seslendirdiği ve bestelediği şarkılarla Türk pop müziğine unutulmaz eserler katan Yalın, kariyerinin 20'nci yılının üçüncü single çalışması 'Dedi Doktorum'la müzikseverlerle buluştu.
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Yılın ilk 5 ayında 3 şarkıyı sevenlerinin beğenisine sunan Yalın, "Ben bu şarkıyı özellikle konser dinleyicilerim için yazdım. Seyirciyle beraber zıplayıp, dans edip, derdi tasayı bir an olsun unutabilmek için..." dedi.
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Söz ve müziğine Yalın'ın yine kendi imzasını attığı şarkının düzenlemesini Alp Ersönmez yaptı. 'Dedi Doktorum', 10 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak.
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