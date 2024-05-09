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        Haberler Magazin Şarkıcı Kalben serbest bırakıldı - Magazin haberleri

        Şarkıcı Kalben serbest bırakıldı

        Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şarkıcı Kalben Sağdıç, yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:53 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:54
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        Kalben serbest bırakıldı
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        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda oturan şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirildi.

        Evde ayrıca, 2 bin Euro, 730 dolar ve bin 500 lira da nakit para bulunurken, Kalben Sağdıç, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi. Polisteki ifadesinde uyuşturucu satmadığını, sadece kullandığını söylediği belirtilen Kalben, adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, bugün yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kalben, hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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        #Kalben

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