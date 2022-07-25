Yalın'dan yaz akşamı şarkıları

Yazı müjdeleyen aşk şarkıları ve hitleriyle Yalın, 'Unutulmaz Şarkılar' konser serisine 'Bir Yaz Akşamı 'Unutulmaz Şarkılar' olarak 29 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava’da devam edecek.

Yalın’ın görkemli sahne tasarımı ve 27 kişilik dev orkestrasıyla 'Unutulmaz Şarkılar'ı, 29 Temmuz Cuma saat 21.00’de Maximum Uniq Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.