Yalın'dan Efes Antik Kent konserine gelecek olan seyircilerinden bir dizi rica

Yalın, 'Bir Büyülü Gece' isimli konseptiyle 19 Temmuz İzmir Efes Antik Kent'te sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.

44 yaşındaki şarkıcı, tarihi mekânı korumak adına sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla seyircilerine bir dizi ricada bulundu.

Yalın'ın paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:

Sevgilisi Efes seyircim; dünyanın 7 harikasından birine ev sahipliği yapan, çok kıymetli mirasımız Efes Antik Kent'i korumak adına bazı hatırlatmalar yapmak isterim;

* Etkinlik alanına giriş ve çıkışlarda acele etmemenizi, Efes Antik Tiyatro'ya uzanan yolun keyfini çıkarmanızı öneririm.

* Etkinlik alanının dışına çıkmamanızı, restorasyon alanına girmemenizi rica ediyorum.

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* Alandaki elektrik kablolarına hassasiyet göstereceğinizden eminim.

* Antik Tiyatro'yu korumak adına ses seviyesi 90 desibeli aşmayacağız ve yetkililer tarafından tüm konser boyunca gerekli ölçümler yapılacak. Normal konserlere göre ses çok az düşük gelirse bu sebeptendir, anlayışınızı rica ediyorum.

* Otopark alanının sınırlı olduğunu hatırlatır, etkinlik saatinden 1 saat önce alana giriş yapmanızı tavsiye ederim.

* Antik kente gerekli özeni göstermek ve temiz tutmak hem benim hem ekibimin hem de inanıyorum ki siz değerli seyircilerimin önceliği olacaktır.