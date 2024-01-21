Yalı Çapkını Kazım öldü mü, diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden çıktı mı?
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, son bölüm ile izleyicilerde merak uyandırdı. Yayınlanan son bölümde Diren Polatoğulları'nın hayat verdiği Kazım Ağa karakterinin bulunduğu arabaya silahlı saldırı düzenlenmesi, "Yalı Çapkını Kazım öldü mü, diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziye veda mı etti?" Sorularını akıllara getirdi. İşte Yalı Çapkını 'Kazım Ağa' öldü mü sorusunun yanıtı...
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Yalı Çapkını 'Kazım Ağa' öldü mü sorusu günün en çok araştırılan soruları arasında yer aldı. Hatırlanacağı üzere yayınlanan son bölümde Kazım Ağa mafya tarafından saldırıya uğramıştı. Yaşanan bu gelişme, "Yalı Çapkını 'Kazım Ağa' öldü mü, diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziye veda mı etti?" Sorularını gündeme getirdi. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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KAZIM AĞA DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Diren Polatoğulları’nın canlandırdığı Kazım Ağa karakterinin mafya tarafından saldırıya uğradığını gören yurttaşlar oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor.
Yalı Çapkını dizisinin 19 Ocak akşamı yayımlanan bölümünde Kazım Ağa kanlar içinde bir ağaca bağlanmış olduğu görülüyor.
Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa karakterine hayat veren Diren Polatoğulları’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz bilinmiyor.
YALI ÇAPKINI KAZIM - DİREN POLATOĞULLARI DİZİDEN AYRILDI MI?
Yalı Çapkını Kazım Ağa karakterine hayat veren yıldızı parlayan oyuncu Diren Polatoğulları ayrılık iddialarına cevap vermedi.Ayrılık iddialarına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
Dizinin tanıtımlarını paylaşan ünlü oyuncudan konuya dair açıklama gelmezken "Yalı Çapkını Kazım öldü mü" sorusu bu akşam ekranlara gelecek bölümle yanıt bulacak.
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DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?
Diren Polatoğulları 12 Şubat 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi. Şimdilerde 42 yaşındadır.
İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Lise mezuniyetinin ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya başladı. Bazı kaynaklara göre devamsızlıktan dolayı buradaki eğitimini yarım bıraktı.
Tuncelili. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk sanatını bitirmiş ve oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır.
Polatoğulları ardından Saklı hayatlar filminde oynadı. Karadayı dizisinde İbo karakteriyle adını duyuran Diren Polatoğulları yapımları arasında Kaçak, Hayat Şarkısı, Şevkat Yerimdar, Bir Aile Hikayesi, Arıza, Kırmızı Oda yer aldı. Ardından Üç Kuruş dizisinde İrfan karakterini oynadı.
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