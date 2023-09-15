Kış dönemine girilmesi ile birlikte yeni sezon dizileri de yavaş yavaş izleyicilerin karşısına çıkmaya başlıyor. Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını da bu akşam ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Merakla beklenen dizide Kaya karakterine hayat verecen Taro Emir Tekin'in hayat hikayesine dair bilgileri bir araya getirdik...