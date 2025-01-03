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        Haberler Bilgi Magazin Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 3 Ocak 2025 Star TV yayın akışı

        Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak Star TV yayın akışı

        Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dram ve romantik türlerindeki yapımın sıkı takipçileri Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. 90. bölümü beklenen yapım için 3 Ocak Star TV yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 3 Ocak 2025 Star TV yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 15:37 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:37
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        • 1

          Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu H. Zeynep Bonçe’nin kaleme aldığı OGM Pictures imzalı dizi, son olarak 89. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dram ve romantik türlerindeki yapımın yeni bölümü 3 Ocak 2025 Star TV yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. İşte, Yalı Çapkını 90. Bölüm tarihi hakkında detaylar…

        • 2

          YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

          3 Ocak 2025 Star TV akışına göre Yalı Çapkını dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

          Yayın akışına göre, dizi saatinde yerli film Hababam Sınıfı izleyici karşısına çıkacak.

        • 3

          YALI ÇAPKINI NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          Genellikle yılbaşı haftası dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu sebeple kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor.

          Buna göre, Yalı Çapkını dizisinin 90. bölümünün 10 Ocak Cuma günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.

        • 4

          3 OCAK 2025 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Hababam Sınıfı

          22:00 Çok Güzel Hareketler 2

          00:30 Yalı Çapkını

          03:00 Erkenci Kuş

        • 5

          YALI ÇAPKINI 89. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Ferit, Halis Ağa’nın emirlerine karşı gelerek ölümle burun buruna bir çatışmaya girer ve bu süreçte, kendini ispatlama arzusuyla baş başa kalır.

          Ancak ailesinin müdahalesi, Ferit’i hem fiziksel hem de duygusal olarak sarsar.

        • 6

          Seyran, Ferit’in hayatını tehlikeye atmasına karşı çıkarken, onunla arasındaki ilişkiyi yeniden sorgular.

        • 7

          Aile içinde ipotek krizi patlak verirken, Seyran ve Suna’nın geçmişte aldığı kararların sonuçları gün yüzüne çıkar.

        • 8

          Aile bağları ve sorumluluklar altında ezilen Ferit ve Suna arasında yaşananlar, hayatlarındaki tüm dengeleri derinden sarsacak.

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