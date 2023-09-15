Yalı Çapkını bu akşam mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, bugün mü? İşte detaylar
Yalı Çapkını bu akşam mı? Yalı Çapkını yeni sezon bu akşam mı başlıyor? Sezon finaline giren diziler tek tek yeni sezonla ekrana girerken Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını yeni sezonunun bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte merak edilen soruların cevabı...
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Dizilerin yeni sezonlarının başlamasıyla birlikte Yalı Çapkını'nın da ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Özellikle dizinin yayın günü olan Cuma yani bu akşam Yalı Çapkını yeni sezonunun başlayaıp başlamayacağı merak ediliyor. İşte merak edilen soruların cevabı...
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YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. 9 Haziran akşamı 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını 2. sezon tanıtım fragmanında, Ferit ve Seyran'ın evlilik hazırlığı yapması dikkatleri çekti.
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YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın, yeni kadrosu ile Eylül ayının üçüncü hhaftası yani 22 Eylül Cuma günü başlaması bekleniyor.
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