Yalı Çapkını bu akşam mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, bugün mü? İşte detaylar

Dizilerin yeni sezonlarının başlamasıyla birlikte Yalı Çapkını'nın da ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Özellikle dizinin yayın günü olan Cuma yani bu akşam Yalı Çapkını yeni sezonunun başlayaıp başlamayacağı merak ediliyor. İşte merak edilen soruların cevabı...