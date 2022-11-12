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Yalı Çapkını 9.bölüm fragmanında heyecan dolu anlar! Ferit'ten Seyran'a büyük oyun! "Bu evi cehenneme çevireceğim!"

Yalı Çapkını 9.bölüm fragmanında heyecan dolu anlar! "Bu evi cehenneme çevireceğim!"

Yalı Çapkını 90bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Başrolünde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi oyuncuların yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yalı Çapkını 9.bölümde yaşanacaklar...

Giriş: 12.11.2022 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Yalı Çapkını 8.bölümde Seyran Suna'ya Ferit'i öpmesiyle ilgili hesap sorarken babası Kazım, Suna'yı evlendirmeye karar verdi. Yeni bölümün son sahnesinde Ferit'in Seyran'dan isteği herkesi şaşkına çevirirken Yalı Çapkını 9.bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Yalı Çapkını 9.bölümde yaşanacaklar...

  • SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Ferit gece Suna’nın kendisini öptüğünü Seyran’a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar.

  • Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında alır ve gece annesinin yanında kalır.

  • Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıkar. Seyran, Suna’ya Ferit’i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar.

  • Ablasına yardım etmek için Ferit'ten yardım isteyen Seyran ise hiç beklenmedik bir teklifi kabul etmek zorunda kalır.

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