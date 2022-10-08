YALI ÇAPKINI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Düğünden sonra İstanbul’a gelen Seyran; hem Korhanların düzenine alışmaya hem de yeni ailesini benimsemeye çalışmaktadır. Halis Ağa’nın ise aklında Ferit ile ilgili yeni bir plan vardır. Antep’te Suna hakkında çıkan söylentiler Kazım’ı sinirlendirir ve bir karar almaya iter.