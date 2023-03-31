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Yalı Çapkını 26. bölüm izle full HD! Star TV Yalı Çapkını son bölüm tek part ve kesintisiz tek parça izle

Yalı Çapkını son bölümde neler oldu? (Yalı Çapkını 26. son bölüm izle)

Yalı Çapkını 26. bölüm 31 Mart 2023 Cuma akşamı 20:00'da Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümünde; Seyran, Ferit’i Pelinlerde gördükten sonra eve geri döner ama burnundan solur. Diziyi izlemek isteyenler için Yalı Çapkını 26. son bölüm full izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Yalı Çapkını son bölüm özeti...

Giriş: 31.03.2023 - 17:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Star TV ekranlarında her hafta cuma akşamı 20:00'da ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi son bölüm araştırılıyor. İşte Yalı Çapkını dizisi 26. son bölüm özeti...

  • YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

    Yalı Çapkını 26. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Yalı Çapkını son bölüm izlemek için Star TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM ÖZETİ

    Seyran, Ferit’i Pelinlerde gördükten sonra eve geri döner ama burnundan solumaktadır. Zerrin, istediği gerginliği yaratmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Kazımlar iftarda Korhanların misafiri olurlar. Masada Suna ve Saffet’in durumu da konuşulunca Ferit teknede Saffet’le bir görüşme daha yapmaları için Kazım’dan onay alır. İşlerin ilerlemesi Suna’yı da Abidin’i de kahrederken Abidin Suna’ya bir teklif yapar. Zerrin’in yeni hamlesi Seyran’ı tedirgin edince, önlemini kimsenin beklemediği şekilde alır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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