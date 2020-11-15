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Uluslararası Kognitif Terapiler Birliği Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Sungur, "Yalandan muafiyet diye bir şey yoktur" diyen Sungur "Karakter karanlıkta ortaya çıkar ama bu dünya karakteri görmek için fazla aydınlık. Aydınlık her zaman şeffaflığı getirmiyor ama şeffaflık aydınlığı getirecektir" dedi.