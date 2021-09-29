YASEMİN AYTEKİN (HAZAL TÜRESAN)
Deniz’in ablası. Okay’la evli. İki çocuğu var. Derin ve Burak. Anestezi uzmanı. Mehmet Emir’le aynı hastanede çalışıyor. Çalışkan, sorumlu, yardımsever bir kişiliği var. Yasemin bugüne dek sevilmek için belli sorumlulukları ve rutinleri yerine getirerek ideal bir hayata sahip olmuş. Elleriyle kurduğu hayatı için her şeyden kendinden bile vazgeçen bir kadının kendini bulma hikayesi.
Hazal Türesan Kimdir, Kaç Yaşında?
Hazal Türesan, 20 Temmuz 1985 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Tiyatro eğitimi aldı.
Televizyon ekranlarına 2008 yılında Azra karakterini canlandırdığı Unutma Beni ile adım attı. Ardından 2011 yılında Devrim Yakut ile birlikte Yeniden Başla dizisinde rol aldı. Sonrasında ise Kara Para Aşk dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Erkan Can ile paylaştı ve seyirciden büyük beğeni topladı. 2016’da yayın hayatına başlayan Tatlı İntikam dizisinde Furkan Andıç ve Leyla Lidya Tuğutlu ile beraber çalışan Hazal Türesan, 2017’de Fazilet Hanım ve Kızları’nda hayat verdiği Yasemin karakteri ile kariyerinde bir dönüm noktasına ulaştı. 2018 yılında Türkiye’nin ilk vampir temalı dizisi Yaşamayanlar’da ve 'Atiye'de rol aldı. 2019- 2021 yılları arasında Mucize Doktor isimli dizide Beliz karakterine hayat verdi. Yine 2021 yılında oyuncu ‘Vahşi Şeyler’ adlı projede Zerrin karakterine, ‘Fatma’ adlı dizide Mine karakterine hayat verdi. Türesan, şu anda ‘Yalancı’ adlı dizide Yasemin karakterine hayat vermektedir.
Başarılı televizyon kariyerinin yanı sıra beyaz perdede boy gösteren Hazal Türesan, ilk kez 2014 yılında Bir Don Juan Öldürmek, hemen ardından 2015 yılında Sol Şerit yapımlarında rol aldı. 2019 yılında İran-Türkiye ortak yapımı olan Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle adlı sinema filmiyle de büyük beğeni topladı.
Hazal Türesan'ın Oynadığı Diziler
2021 – ‘Yalancı’
2021 – ‘Fatma’ (İnt)
2021 – ‘Vahşi Şeyler’ (İnt)
2019-2021 ‘Mucize Doktor’
2019-2020 ‘Atiye’ (İnt)
2018 ‘Yaşamayanlar’ (İnt)
2017 ‘Fazilet Hanım ve Kızları’
2016 ‘Tatlı İntikam’
2014-2015 ‘Kara Para Aşk’
2011 ‘Yeniden Başla’
2008-2015 ‘Unutma Beni’
Hazal Türesan'ın Oynadığı Filmler
2019 Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle – Mehrdad Ghaffarzadeh
2015 Sol Şerit – İnci Balabanoğlu Ahıska
2014 Bir Don Juan Öldürmek – Sabahattin Sakmak
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