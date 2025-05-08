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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yakınları koltukları çöpe bıraktı! Kanser hastası, eşini öldürüp intihar etti! | Son dakika haberleri

        Yakınları koltukları çöpe bıraktı! Kanser hastası, eşini öldürüp intihar etti!

        Başkentte tam bir vahşet yaşandı. Olayda kanser hastası olan 67 yaşındaki Zekai Mallı, eşi Adalet Mallı'yı tabancayla vurarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Olay sonrası eve gelen aile yakınları, üzerinde kan lekesi bulunan koltukları çöpe bıraktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:56
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        Kanser hastası, karısını öldürdü!
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        Ankara'da kanser hastası emekli Zekai Mallı (67), eşi Adalet Mallı’yı (65) tabancayla vurarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

        Bir süredir kanser tedavisi gören Zekai Mallı, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Adalet Mallı'yı tabancayla vurdu. Zekai Mallı daha sonra aynı silahı kendine doğrultup tetiği çekti.

        Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde çiftin cesetleriyle karşılaştı. Çiftin cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Öte yandan, olay sonrası eve gelen aile yakınları, üzerinde kan lekesi bulunan koltukları çöpe bıraktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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