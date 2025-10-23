Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Birce Akalay, Bebek'te objektiflere yansıdı. Akalay, basın mensuplarını fark edince önce bir dükkana girerek oradan kendisine kahve aldı.

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol başta olmak üzere; Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu gibi isimleri sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakan Birce Akalay, konuyla ilgili sorular karşısında; "Bu konu hakkında asla konuşmayacağım. Lütfen bana müsaade edin, beni affedin ve gideyim" diyerek konu hakkında konuşmaktan kaçındı.