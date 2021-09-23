Yağmur altında Doğu şakaları 0:00 / 0:00

Doğu Demirkol, Maximum Uniq Açıkhava'da sahnelediği ilk gösterinin büyük ilgi görmesi üzerine ikinci kez aynı adreste seyirciyle buluştu

HABERTURK.COM

Doğu Demirkol, 'BKM Yaz Etkinlikleri' kapsamında sahneye çıkarak kendi yaşamından ilginç olaylara da yer verdiği şovuyla seyircileri kahkahaya boğdu. Demirkol'un ikinci yarısı yağmur altında geçen gösterisinde günlük yaşamdan, ailesinden, rol aldığı 'Ahlat Ağacı' ve yönetmeni Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra yapımcılar Cemal Okan, Timur Savcı, Muzaffer Yıldırım ile ilgili şakaları seyircilere keyifli saatler yaşattı.

'BKM Yaz Etkinlikleri' kapsamındaki etkinlikler, 24 Eylül Cuma Yalın'ın 'Pazar Şarkıları' ile devam edecek.



BKM YAZ ETKİNLİKLERİ TAKVİMİ

24 EYLÜL YALIN – PAZAR ŞARKILARI

25 EYLÜL AŞKIN NUR YENGİ

27 EYLÜL ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

29 EYLÜL GÜLDÜR GÜLDÜR

01 EKİM ADAMLAR

05 EKİM AYTA SÖZERİ

06 EKİM ANADOLU ATEŞİ

07 EKİM ZEYNEP BASTIK

08 EKİM YALIN

09 EKİM CEZA

10 EKİM BİR ARADA CAZ

13 EKİM GÖKSEL

15 EKİM GAZAPİZM

16 EKİM OKTOBERFEST