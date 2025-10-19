Yağmurdan değil, güneşten korunmanın tarihi! Şemsiyenin icadı aslında kimden ilham aldı?

Sıcaklıklar yükseldikçe gölge arama içgüdümüz de devreye giriyor. Oysa şemsiye fikri; sadece yağmura karşı değil, güneşe karşı korunma ihtiyacından doğmuş bir icadın evrimidir. Bu uzun ve ilginç yolculuğu, şemsiyenin kimden ilham aldığını merak ediyorsanız, detaylar haberimizin devamında, sizin için derledik…