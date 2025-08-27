Oyuncu Yağmur Yüksel’in, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Oktay Ekinci ile yollarını ayırdığı öne sürüldü. Geçtiğimiz haftalarda ilişkiye başlayan çift, kısa süre önce aşklarını sosyal medyada da duyurmuştu.

Ancak ikilinin ilişkisi hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yağmur Yüksel, Oktay Ekinci’yi takipten çıkarken, Ekinci hâlâ Yüksel’i takip etmeye devam ediyor.

Fotoğraflar: Instagram