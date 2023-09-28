Yağmur yağdıktan sonra toprak kokusu değil bakteri kokusu alıyoruz! İşte o çok sevilen kokunun gerçek sebebi

Yağmur yağdıktan sonra ortaya çıkan muhteşem koku, birçok insan tarafından sevilir. Bu taze kokunun toprak ve yağmurdan geldiğini düşünürüz. Bu biraz doğru ama işin içinde biraz kimya da var.

Öncelikle, yağmur sonrası yayılan bu taze kokuya petrichor denir. Bu isimi ilk kez 1960'larda iki Avustralyalı araştırmacı tarafından verildi.