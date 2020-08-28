Yağmur Tanrısevsin, dün akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Son dönemlerde ekranlarda yer almayan Tanrısevsin, kendi atölyesinde çalışıyor.

Daha çok iyilik projelerine ağırlık veren oyuncu, "Şu anda bu proje için hazırlık aşamasındayız. Yakın zamanda bittiğinde zaten siz de bu özel projeden, bu iyilik hareketinden haberdar olacaksınız" dedi.

Ayrıca dışarı makyajsız çıkan Yağmur Tanrısevsin'in doğal hali dikkatlerden kaçmadı.