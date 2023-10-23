Yağmur ormanlarındaki 17 bireyli goril ailesi görüntülendi

Gümüş sırtlı (silverback) olarak adlandırılan aile reisi Magara adı verilen yaşlı erkek ve ailesi, devirdikleri ağaçların meyvelerini, yapraklarını ve kabuklarını yiyerek besin ihtiyacını karşılıyor. Ailede baba sakin şekilde yatarken eşleri bebeklerle ilgileniyor, çocuklar da kendi aralarında oynuyor.