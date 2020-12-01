Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları kimler? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Başrollerinde Engin Hepileri, Elena Viunova, Erkan Kolçak Köstendil ve Altan Erkekli'nin aldığı

Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi hakkında detaylar...

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Hepileri Kazım Koyuncu

Elena Viunova Elena

Rıza Sönmez Niyazi Koyuncu

Sait Genay Halil

Serap Aksoy Güllü

Ruhi Sarı Saffet

Devrim Saltoğlu Ahmet

Sevtap Özaltun Seher

Settar Tanrıöğen Erkan

Altan Erkekli Cahit Koyuncu

Devrim Yakut Saviye Koyuncu

Hüseyin Avni Danyal Avukat Cahit

Erkan Kolçak Köstendil Şenol



YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır. Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.