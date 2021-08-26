Çalınan TV'yi uzaktan kilitleyecek!

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, Güney Afrika’da tüm Samsung TV setlerinde “Televizyon Engelleme İşlevi”nin uygulanmaya başlandığını duyurdu. İlk olarak Güney Afrika’da devreye alınan engelleme sisteminin, kullanıcılar tarafından hukuka aykırı yollarla elde edilen ve bazı durumlarda Samsung depolarından çalınan televizyonlar için uygulanması amaçlanıyor.
“TV Block” adı verilen sistem, Samsung TV ünitelerinin gereksiz yere etkinleştirilip etkinleştirilmediğini tespit eden ve televizyonların yalnızca geçerli bir satın alma belgesine sahip hak sahipleri tarafından kullanılmasını sağlayan uzaktan kumandalı bir güvenlik çözümü olarak sunuluyor.
Tüm Samsung TV ürünlerine önceden yüklenmiş olarak sunulan teknolojinin amacı ise hem Güney Afrika'da hem de sınırlarının ötesinde yasadışı malların satışıyla bağlantılı ikincil pazarların yaratılmasına karşı önlem almak olarak gösteriliyor.
TV Block teknolojisinin, gelecekte hem sektör hem de müşteriler için faydalı olması için geliştirildiğini belirten Samsung Güney Afrika Tüketici Elektroniği Direktörü Mike Van Lier, “Toplumsal sorunları çözmek için teknolojinin gücünden yararlanmaya yönelik değerlerimizle uyumlu olarak, tüketici elektroniği bölümümüzdeki stratejik ürünleri savunma sınıfı güvenlikli, amaca yönelik, yenilikçi ve sezgisel iş araçlarıyla sürekli olarak genişleteceğiz” dedi.
İNTERNETE BAĞLANINCA TV, DEVRE DIŞI BIRAKILIYOR
Güney Afrika’daki dağıtım merkezinde yağmalanan tüm Samsung televizyon setlerinde etkinleştirilen TV Block teknolojisi şu şekilde çalışıyor:
Depodan çalınan Samsung televizyonlarda devreye alınan TV engelleme sistemi, çalınan bir televizyonun kullanıcısı televizyonu çalıştırmak için internete bağlandığında yürürlüğe giriyor.
Kullanıcı (bu durumda ürünü çalan hırsız) internete bağlandıktan sonra, Samsung sunucusunda televizyonun seri numarası tanımlanıyor ve tüm televizyon işlevlerini devre dışı bırakarak engelleme sistemi uygulanıyor.
Bir müşterinin TV'si yanlışlıkla engellenirse, satın alma kanıtı (fatura vs…) ve geçerli bir TV lisansı Samsung ile paylaşıldıktan sonra işlevsellik eski haline getirilebiliyor.
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