Yağlı cilt tipine göre uygulanması ve dikkat edilmesi gereken cilt bakım rutini nasıl olmalıdır?

Yağlı cilt tipine göre uygulanması ve dikkat edilmesi gereken cilt bakım rutini nasıl olmalıdır?

Yağlı cilt tipi, genellikle parlama ve gözeneklerde tıkanmalarla kendini gösterir. Ancak doğru ürün seçimi ve bakım rutiniyle bu sorunları minimize etmek mümkündür.

YAĞLI CİLT TİPİ NEDİR?

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Herkesin, cildini esnek ve nemli tutmak için belirli miktarda doğal yağa ihtiyacı vardır. Cilt tipi, yüzünüzdeki cildin ne kadar yağ ürettiğine göre belirlenir; Buna bağlı olarak cilt tipiniz kuru, karma ve yağlı olarak sınıflandırılabilir. Yağlı bir cilt tipi tam olarak göründüğü gibidir. Yüzdeki fazla yağ, kalıcı olarak parlak bir görünüm oluşturur. Bu yağlı cildin avantajlarından biri olsa da fazla parlaklık zamanla yağlı bir görünüme sebep olabilir. Yağlı cilt; siyah nokta, sivilce ve diğer akne türlerinin sıklıkla görüldüğü cilt tipidir.

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CİLT NEDEN YAĞLANIR?

Vücudumuzun her yerinde yağ bezleri bulunur ve bu bezler, cildi nemlendirmeye ve korumaya yardımcı olan sebum adı verilen yağlı bir salgı üretir. Bazı insanlar çok fazla sebum üretir ve bu da cildin daha fazla yağlanmasına sebep olur. Cildin yağlanmasına sebep olan temel faktörler aşağıdaki gibidir;

- Hormonlar

- Stres

- Hava Kirliliği

- Düzensiz Beslenme

- Yanlış Ürün Kullanımı

- Aşırı Cilt Temizliği ve Yıkama

- İlaç Tedavisi

- Makyaj Malzemeleri ve Farklı Kozmetik Ürünler

YAĞLI CİLTLER GÜNDE KAÇ KEZ YIKANMALI?

Yağlı ciltler için cilt bakım önerilerinde cildi bol su ile temizlemek de yer alır. Fakat gün içerisinde doğru miktarı yakalayabilmek ve cildi tahriş etmemek de çok önemlidir. Bu nedenle cildi günde iki kez yıkamak yeterli olacaktır. Cilt, gün boyunca yağ ve sebum ürettiğinden hem gündüz hem de gece temizliğe ihtiyaç duyar. Yağlı cilt, özellikleri gereği yağlı ciltler için üretilmiş ürünler ile yıkanmalıdır. Hem gündüz hem de gece rutini oluşturulmalıdır.

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YAĞLI CİLTLER İÇİN UYGULANMASI GEREKEN BAKIM RUTİNİ

1. PEELİNG UYGULANMASI

Yulaf unu içeren peeling suları, özellikle yatıştırıcı etkiye sahiptir, aşırı yağı temizleyip cildin daha iyi dengelenmesini sağlıyor. Haftada en fazla bir kez uygulanabilir.

2. KİL KULLANIMI

Sık yapılan maskelerin yararlı olduğu efsanesine inanmayın. Ciltteki fazla yağdan, kir ve ölü cilt hücrelerinden kurtulmak için haftada sadece bir kez maske uygulayın. Kil maskeleri, kimyasal içeren ürünlerden daha hafiftir. Çünkü daha fazla doğal özelliğe sahiptir. Cildi temizlemesinin yanında, özellikle yağlı ciltlerde görülen geniş gözeneklerin küçülmesine yardımcı oluyor.

3. YUMUŞAK BİR YÜZ TEMİZLEYİCİ KULLANIN Birçok kişi, ciltlerini kurutmak için yağlı ciltler için güçlü bir yüz temizleyici kullanmaları gerektiğine inanır. Ancak, çok sert bir yüz temizleyici kullanmak cildinizi tahriş edebilir ve yağ üretiminin artmasına neden olabilir. Bunun yerine, yumuşak, nazik bir yüz temizleyici kullanın. REKLAM 4. GÜN BOYUNCA YÜZÜNÜZE DOKUNMAYIN Yüzünüze dokunmak cazip gelse de, bunu yapmak ellerinizden yüzünüze kir, yağ ve bakteri yayabilir. Yüzünüze yalnızca temizlerken, nemlendirirken veya güneş kremi veya makyaj uygularken dokunun ve önce ellerinizin temiz olduğundan emin olun. 5. UYGUN MİKTARDA NEMLENDİRİCİ KULLANIN Yağlı ve karma cilt tipleri için yağsız, balmumsuz ve lipidsiz nemlendiriciler tavsiye ediliyor. Dimethicone (cilde yumuşatan bir ürün) ya da gliserin içeren nemlendiriciler, yoğun losyonlardan daha iyi sonuç veriyor. 6. ILIK SU KULLANIN Su cildi çok fazla kurutur. Haşlanmış suyla yüzünüzü yıkamak istemeyeceğiniz gibi, soğuk su da yağı ve kiri cildinizden çok iyi çıkarmaz. Bu nedenle suyun uygun bir sıcaklığa gelmesini bekleyin. Sert bir şekilde cildi ovalamak, sürtmek negatif etki yapar. Cildin gerekli yağlarını soyar, yanma ve kabartılara neden olur. Dermatologlar, cildin günde en fazla 2 ya da 3 kez yıkanmasını öneriyor. 7. CİLT TİPİNİZİ DOĞRU BELİRLEYİN Etkili cilt temizleme rejimi uygulamak için, cilt tipinin doğru belirlemesi için bir dermatoloğa gidin. İmkanlarınız müsait değilse, cildinizin değerlendirmesini kendiniz yapabilirsiniz. REKLAM 8. CİLDİNİZİ İÇTEN TEMİZLEYİN Limon ve kivi gibi 2 süper yiyecek, cildinizi daha temiz yapar. Çünkü, yağlı cildin muhtemel nedeni B5 ve B2 vitamini eksikliğidir. Bunun yanında, bu vitaminler bakımından zengin olan kabuklu yemiş, tam tahıllar ve fasulyeden daha fazla yemeye çalışın. 9. YAĞSIZ SU BAZLI MAKYAJ SEÇİN Makyaj yapıyorsanız, "mat" etiketli ürünler yağlı ciltteki parlamayı azaltmaya yardımcı olabilir. 10. YÜZÜNÜZÜ GÜNDE İKİ KEZ TEMİZLEYİN Yıkarken, makyajınızı çıkarmak için bile olsa cildinizi ovma cazibesine direnin. Ovma cildinizi tahriş eder ve bu da daha kötü görünmesine neden olabilir. Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock Alerjiler hakkında bilinmesi gerekenler Egzamaya ne iyi gelir?