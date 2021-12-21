"HANGİ BİRİNİ YALANLAYAYIM?"

Ancak Doğandemir, geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili ilk kez konuşarak 'ilişki' iddialarına açıklık getirmişti. Hande Doğandemir, "Öyle bir şey yok arkadaşlar. Birçok dedikodu çıkıyor, hangi birini yalanlayayım? Hayatımda kimse yok, olursa niye saklayayım ayrıca?" diyerek, söylentileri yalanlamıştı.