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Yağız Can Konyalı ile Begüm Akkaya aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz aylarda adı meslektaşı Hande Doğandemir ile anılan Yağız Can Konyalı, dün akşam Begüm Akkaya ile Emirgan'daydı. Bir mekandan sabah saat 06.00'da çıkan ikili, gazetecilerin 'aşk' sorularını yanıtsız bırakarak Konyalı'nın Kadıköy'deki evine gitti

21.12.2021 - 10:04 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yağız Can Konyalı, önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan Begüm Akkaya ile Emirgan'daydı.

  • Bir mekandan sabah saat 06.00'da çıkan ikili, aynı otomobile binip Konyalı'nın Kadıköy'deki evinin yolunu tuttu.

    Gazetecilerin 'aşk' sorularına cevap vermeyen Yağız Can Konyalı ile Begüm Akkaya, birlikte görüntü vermemek için sitenin otoparkına hızlıca giriş yaptı. 

  • ÜÇ YILLIK İLİŞKİ BİTTİ

    Öte yandan Konyalı, üç yıldır aşk yaşadığı 2015 Miss Turkey ikinci güzeli Aslı Melisa Uzun ile geçtiğimiz temmuz ayrılmıştı. 

  • 'AŞK' İDDİASI

    Yağız Can Konyalı'nın daha sonra adı 'Daha İyi Bir Yarın' adlı filmin setinde tanıştığı meslektaşı Hande Doğandemir ile anılmıştı. 

  • "HANGİ BİRİNİ YALANLAYAYIM?"

    Ancak Doğandemir, geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili ilk kez konuşarak 'ilişki' iddialarına açıklık getirmişti. Hande Doğandemir, "Öyle bir şey yok arkadaşlar. Birçok dedikodu çıkıyor, hangi birini yalanlayayım? Hayatımda kimse yok, olursa niye saklayayım ayrıca?" diyerek, söylentileri yalanlamıştı.

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