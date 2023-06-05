SULAK ALANLAR, ZENGİN VE ÇEŞİTLİ BESLENME FIRSATLARI SUNUYOR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Dikmenli, bölgede gözlemlediği leyleklerin yuvalarına tarla ve sulak alanlardan yiyecek taşıdığını anlattı.

Yeşildağ Mahallesi'ndeki ardıç ağaçları üzerindeki yuvaların yavrularla hareketlendiğine işaret eden Dikmenli, şöyle konuştu:

"Mart ve nisan aylarında bölgeye gelen leyleklerin gözlemlerini yaptık. Beyşehir Gölü ve çevresi, önceki yıllarda aşırı kuraklıklardan çok etkilenmişti. Bu yıl yağışlar çok iyi gitti. Leylekler, daha çok suda yaşayan küçük organizmalarla beslendiği için suyun bol olması önemli. Leylekler de besinler uygun olduğu için daha çabuk toplandılar, koloniler oluşturdular ve yuva yaptılar. Leylek popülasyonunda önemli bir artışın olduğunu söyleyebiliriz."

KARA LEYLEK SAYISINDA DA ARTIŞ VAR

Leylekler Vadisi ile Leylekler Tepesi'nin Türkiye'nin önemli leylek kolonilerine ev sahipliği yaptığını aktaran Dikmenli, "Bu sene çok sayıda ürediğini gözlemledik. Genelde 3-4 yumurta bırakıyorlar. Besin miktarı bol olduğunda bu sayı artabiliyor. Kara leyleklerde de bir artış gözlemledim. Bu çok sık görülen bir leylek türü değil. Ülkemizde daha az sayıda. Kuş türünde bir artışın olduğundan bahsedemeyiz ama türlerin popülasyonlarında bir genel artışı var." diye konuştu.

Dikmenli, son yıllarda gelişen farkındalıkla, hayvanların doğal hayatına müdahalenin az olmasının popülasyonun artmasına katkı verdiğini sözlerine ekledi.