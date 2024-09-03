REKLAM advertisement1

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; tüm yurtta olduğu gibi Ardahan'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. 102'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında Ardahan Belediyesi de bir konser düzenledi. Ünlü pop sanatçıları Eda Özülkü - Metin Özülkü ve Ferihan Atik'in vereceği konser, kentte etkili olan yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

Bunun üzerine Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, makamında ağırladığı sanatçılarla beraber gerçekleştirdiği canlı yayında konserin iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Başkanlık Makamında mini konser birbirinden güzel eserler seslendiren Eda Özülkü - Metin Özülkü ve Ferihan Atik'e ses sanatçısı Belediye Başkanı Faruk Demir'de meşhur parçası 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm'le eşlik etti. Basın mensuplarına konuşan Belediye Başkanı Demir, "Bugün 102.yıldönümünü gurur ve sevinçle geride kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı bir konserle tamamlamayı arzu ettik. Ancak yoğun yağış koşulları nedeniyle konserimizi iptal ederek ileri bir tarihe erteledik. Buradan siz değerli basın mensupları aracılığıyla tüm hemşehrilerimizin affına sığınıyor, şu anda yanımda bulunan sanatçı arkadaşlarım Eda-Metin Özülkü ve Ferihan Atik'e ve de ekibine teşekkür ediyorum" dedi.