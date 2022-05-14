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Bu yöntemi mutlaka deneyin! İşte yağ yakmanın mucizevi sırrı...

Yağ kaybetmek için ne yapılmalı?

Sanılanın aksine az yemek zayıflatmıyor. Uzmanlara göre, aksine vücudun işleyişi için gerekli enerjiyi almamak metabolik hızı yavaşlatıyor ve yağ yakmak için dikkat edilmesi gerekiyor

14.05.2022 - 05:56 | Güncelleme: SAĞLIK
HABERTURK.COM

  • Yaygın bir inanışın aksine, kilo vermek aslında kolay, ancak kilo almak ise daha Sanılanın aksine az yemenin zayıflatmadığını aktaran uzmanlar, vücudun işleyişi için gerekli enerjiyi almamanın metabolik hızı yavaşlattığına ve vücudun kendini az yemeye adapte ederek daha yavaş çalıştığına işaret ediyor.

  • Gerçek yağ kaybı için kalori kısıtlamalı diyetler değil, hayata geçirebileceğiniz, zor olmayan, hep sürdürebileceğiniz bir düzen kurmaya çalışmak gerekiyor. Kan şekerinin dengede kalması yağ kaybının temelini oluşturuyor bu nedenle ara öğünler oldukça önemli. 

  • İşte yağ yakmak için dikkat edilmesi gerekenler şöyle: 

    3 saatten fazla aç kalmayın

    3 saatten fazla aç kalmamalısınız ve yanınıza pratik kuru meyve, ceviz, badem gibi atıştırmalıklar alabilirsiniz. Diyette zayıflatan öğün sebze veya salata yemek diye düşünüyorsunuz. Ama aslında protein alımı daha önemli. Bir öğünde et tüketmeye özen göstermek lazım.

  • Dışarıda da kolayca temin edebilirsiniz. Köfte, tavuk ve tabii ki balık tüketmek zayıflamaya oldukça yardımcı. En korkulan ve diyete başlayınca hemen kesilen ekmek aslında diyetimize yardımcı. 

  • Esmer ekmekler (çavdar, tam tahıl, tam buğday) her öğünde 1 dilim tüketmeniz kan şekerinizi dengeler, gereksiz kaçamak yapmanızı engeller ve birçok b vitamini içererek sizi besler.

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