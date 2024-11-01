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        Haberler Spor Futbol YAFA Başkanı Özcan Şimşek'ten Şırnak Valisi Birol Ekici'ye ziyaret - Futbol Haberleri

        YAFA Başkanı Özcan Şimşek'ten Şırnak Valisi Birol Ekici'ye ziyaret

        YAFA (Yapay Zeka Fikir Akademisi) ve SÖZ MEDİA Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, Şırnak Valisi Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:25
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        YAFA Başkanı Şimşek'ten Şırnak Valisi Ekici'ye ziyaret
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        YAFA (Yapay Zeka Fikir Akademisi) ve SÖZ MEDİA Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, Şırnak Valisi Birol Ekici’yi makamında ziyaret etti.

        Özcan Şimşek, YAFA’nın, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) işbirliğinde 11 - 15 Kasım tarihinde Şırnak ve ilçelerinde yapacağı futbol branşında yetenek taramasıyla ilgili olarak Vali Birol Ekici’ye bilgi verdi.

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        Kabulde Vali Ekici’ye sunum yapan Özcan Şimşek, organizasyonun önemini vurgulayarak, proje konusunda Vali Ekici’den destek talebinde bulundu.

        Şırnaklı çocuklara yönelik yetenek taramasının Ciner Grubu sponsorluğunda gerçekleştirileceğini belirten Özcan Şimşek, “Organizasyonumuzun finallerini Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Uludere Spor Kulübü Stadyumunda düzenlemeyi planlıyoruz. Yapacağımız organizasyonla hem bölgenin devletimizin gücüyle terörden arındırıldığını vurgulamış olacağız hem de dağ ve baraj gölü manzarasıyla görenleri hayran bırakan stadyumu organizasyonumuz vesileyle spor kamuoyuna tanıtmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

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