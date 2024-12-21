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        Haberler Magazin Yabancı ünlü kadınlar, yapay zekâyla 'erkek' oldu - Magazin haberleri

        Yabancı ünlü kadınlar, yapay zekâyla 'erkek' oldu

        Yapay zekâ ile başlatılan 'erkekleştirme' akımı, Ajda Pekkan, Hülya Avşar ve Tuba Büyüküstün gibi ünlü Türk isimlerin ardından bu kez Lana Del Rey, Taylor Swift, Dua Lipa, Lady Gaga ve Billie Eilish gibi dünyaca ünlü yıldızları da 'erkekleştirdi'

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 20:30 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:45
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        • 1

          Yabancı bir X kullanıcısı, dünyaca ünlü kadınları, yapay zekâyı kullanarak, 'erkekleştirdi.

        • 2

          Taylor Swift

        • 3

          Taylor Swift

        • 4

          Selena Gomez

        • 5

          Selena Gomez

        • 6

          Dua Lipa

        • 7

          Dua Lipa

        • 8

          Lana Del Rey

        • 9

          Lana Del Rey

        • 10

          Lady Gaga

        • 11

          Lady Gaga

        • 12

          Ariana Grande

        • 13

          Ariana Grande

        • 14

          Billie Eilish

        • 15

          Billie Eilish

        • 16

          Demi Lavato

        • 17

          Demi Lavato

        • 18

          Olivia Rodrigo

        • 19

          Olivia Rodrigo

        • 20

          Sabrina carpenter

        • 21

          Sabrina carpenter

        • 22

          Türk ünlü kadınları yapay zekâ kullanarak, 'erkek'leştirilmişti. Bergüzar Korel, Meryem Uzerli ve Hazal Kaya gibi pek çok ünlü isim, bu akıma kayıtsız kalmamış Meryem Uzerli, Özge Özpirinçci ve Bergüzar Korel, erkek hallerini beğendiklerini belirtirmişti.

        • 23

          Hazal Kaya ile İrem Derici gibi isimler ise "İyi ki kadınım!" şeklinde esprili yorumlarda bulunmuştu.

        • 24

          Hande Erçel

        • 25

          Hande Erçel

        • 26

          Beren Saat

        • 27

          Beren Saat

        • 28

          Serenay Sarıkaya

        • 29

          Serenay Sarıkaya

        • 30

          Fahriye Evcen

        • 31

          Fahriye Evcen

        • 32

          Ajda Pekkan

        • 33

          Ajda Pekkan

        • 34

          Tuba Büyüküstün

        • 35

          Tuba Büyüküstün

        • 36

          Hadise

        • 37

          Hadise

          Fotoğraflar: Shutterstock, X

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