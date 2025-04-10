Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
Yabancı yatırımcı 4 Nisan haftasında 445 milyon dolarlık hisse ve 2 milyar 19 milyon dolarlık tahvil sattı. Böylece 3 haftada hisselerdeki satış 1.5 milyar dolar, tahvillerdeki satış ise 4.8 milyar doları buldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.
Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Nisan haftasında net 445.2 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 19 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.
Böylece 3 hafta üst üste satış tarafında yer alan yabancı yatırımcılar söz konusu dönemde 1 milyar 540 milyon dolarlık hisse ve 4 milyar 847 milyon dolarlık devlet tahvili sattı.
Yabancılar 3 haftadır satış tarafında (milyon dolar):
Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Mart itibarıyla 29 milyar 196 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Nisan haftasında 28 milyar 484 milyon dolara düştü.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku ise 15 milyar 801 milyon dolardan 13 milyar 995 milyon dolara geriledi.