Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Nisan haftasında net 445.2 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 19 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

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Böylece 3 hafta üst üste satış tarafında yer alan yabancı yatırımcılar söz konusu dönemde 1 milyar 540 milyon dolarlık hisse ve 4 milyar 847 milyon dolarlık devlet tahvili sattı.

Yabancılar 3 haftadır satış tarafında (milyon dolar):

4 Nisan 28 Mart 21 Mart 14 Mart Hisse Senetleri -445.24 -651.88 -443.61 480.11 DİBS -2019.52 -2388.05 -439.54 1465.3

Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Mart itibarıyla 29 milyar 196 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Nisan haftasında 28 milyar 484 milyon dolara düştü.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku ise 15 milyar 801 milyon dolardan 13 milyar 995 milyon dolara geriledi.