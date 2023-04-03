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Hırsızlardan yeni yöntem! Yabancı kılığında rezidanslara dadandılar!

İstanbul’da lüks rezidansın güvenlik görevlilerine kendini yabancı uyruklu vatandaş gibi gösterip içeri giren hırsız kadınlar, milyonluk soygun gerçekleştirdi. Polis tarafından yakalanan 21 yaşındaki Şeyma U.’nun 69 suç kaydı çıktı. Hırsızların rezidansa girip güvenlik görevlisini kandırdıkları anların güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı

Giriş: 03.04.2023 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da yabancı kılığında rezidanslara dadandılar!
Yabancı kılığında rezidanslara dadandılar!
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İstanbul’da gerçekleşen hırsızlık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 2 hırsızlık olayı 2 ve 18 Şubat’ta Sarıyer’de iki farklı lüks rezidansta meydana geldi.

MİLYONLUK HIRSIZLIK

İlk olayda kimliği belirsiz hırsızlar girdikleri Ş.A.’nın evinde 59 bin dolar ve 300 bin TL para çaldı. Ardından gerçekleştirdikleri ikinci olayda da E.A. isimli kişinin dairesine giren hırsızlar 2 adet Rolex marka saat ve 400 TL parayı çaldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayların ardından harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği lüks rezidansın güvenlik kamera kayıtları incelendi. Kayıtlarda şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Şüpheli kişilerin rezidansa gelen 3 ayrı kadın olduğu görüldü.

İki ayrı grup olarak rezidansa giren kadınlar güvenlik görevlilerine kendilerini yabancı uyruklu vatandaş gibi gösterdikleri ortaya çıktı. Yabancı dil konuşarak güvenlik görevlisini kandıran hırsızların bu yöntemle içeri girdikleri ortaya çıktı.

AZILI HIRSIZIN 69 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerden 21 yaşındaki Şeyma U. yakalandı. Şüpheli hırsız sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan incelemede, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıkan Şeyma U.’nun 69 suç kaydı ortaya çıktı. İşlemlerin ardından şüpheli adliyeye gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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