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Yaban mersini, Kuzey Yarımkürenin serin ve dağlık bölgelerinde yetişir. Ülkemizde ise Karadeniz bölgesinin ormanlık alanlarında kendine yaşam alanı bulur. Halk arasında ayı üzümü, çay üzümü, çoban üzümü olarak nitelendirilen yaban mersininin sağlığa inanılmaz faydaları bulunmaktadır. Puslu ve parlak mavi rengi ile Mavi altın olarak da isimlendirilen yaban mersini çok yıllık çiçekli bir bitkidir. Antioksidan açısından son derece zengin olan bu sağlık meyvesi yaşlanma karşıtı ve kansere karşı koruyucu özelliği ile bilinmektedir. Kalp hastalıklarını önleyeme yardımcı olan yaban mersini aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da korur, hafızayı geliştirir. Son yıllarda ülkemizde de sıklıkla görmeye alıştığımız parlak ve mavi bir görünüme sahip olan yaban mersini nasıl tüketilir? Yaban mersini çayı nasıl yapılır? İşte yaban mersini ile ilgili tüm bilinmeyenleri sizler için araştırdık.

Yaban Mersini Nasıl Tüketilir?

Faydaları saymakla bitmeyen yaban mersini taze tüketilmekle beraber kurutulmuş halde de tüketilebilir. Yaban mersini sabah kahvaltılarında, yoğurt, yulaf lapası, pankek veya kahvaltılık gevrekler ile birlikte tercih edilebilir. Kek kurabiye gibi hamur işilerinde yaban mersini kullanarak çay saatlerinde veya kahvenin eşliğinde tüketilebilir.

Yaban Mersini Çayı Nasıl Yapılır?

Yaban mersini çayı taze yaban mersini veya kurutulmuş yaban mersini ile yapılabilir. Bir avuç taze veya kurutulmuş yaban mersininin üzerine kaynar su eklenir ve ardından 10 dakika demlenmeye bırakılır. Tüketmeden önce bir çay süzgeçi yardımıyla süzülür. Yaban mersininin sindirim fonksiyonlarını düzenleyici özelliği sayesinde yaban mersini çayı aynı zamanda kabızlığı da önler.

Yaban Mersini Günde Ne Kadar Tüketilmeli?

Kendisi küçük faydası büyük bir meyve olan yaban mersini C, B kompleks, E ve A vitaminlerini içerir. Aynı zamanda içerdiği salisilik asit sebebiyle fazla tüketildiği durumlarda müshil etkisi yaratabilir. Bu sebeple günde en fazla 75-100 gr tüketilmesi tavsiye edilir. Yaban mersini, bir antioksidan çeşidi olan antosiyanidin açısından oldukça zengindir. Günde bir avuç yaban mersini tüketmek kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur, hafıza ve bilişselliği güçlendirir.

Yaban Mersini Göz İçin Nasıl Kullanılır?

Yaban mersini düzenli tüketildiğinde, gözün ışığa duyarlılığını arttırır, gece görüşünü kuvvetlendirir ve retinadaki rodopsin üretimini hızlandırır. Göz sağlığını korumak adına yaban mersini taze halde tüketilebildiği gibi kuru halde veya çay formunda da tercih edilebilir.

Yaban Mersini Nasıl Saklanır?

Taze yaban mersini buz dolabında veya derin dondurucuda saklanabilir. Yaban mersinini derin dondurucuda saklamak daha uzun süre tüketilebilmesini sağlar. Bir defa derin dondurucudan çıkarılan yaban mersini tekrar derin dondurucuya atılmamalıdır. Bu sebeple küçük porsiyonlar halinde dondurulması tavsiye edilir. Kurutulmuş yaban mersini ise güneş almayan serin bir ortamda muhafaza edilmelidir.

Gerçek Yaban Mersini Nasıl Anlaşılır?

Gerçek yaban mersinini koyu mor rengi, ekşimsi ve diş kamaştıran tadı sayesinde ayırt edilebilir. Sıklıkla ayı üzümü ile karıştırılan yaban mersini baskın tadı ve ayırt edici rengi sayesinde kolaylıkla ayı üzümünden ayırt edilir.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram