Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü (DKMP), kentlerde yaban hayatını görüntülemek için kurulan fotokapanların görüntülerini yayınlarken görüntülerde akbaba, kızıl geyik ve kuzgunun yem telaşı yer alıyor.

DKMP Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü, bölgeye bağlı Denizli’de yemleme çalışması sonrası yaban hayvanlarının yiyecek telaşlarını fotokapanlarla kaydetti.

Görüntülere kızıl akbaba, kara akbaba, kızıl geyik, dağ keçisi ve kuzgun görüntüleri yansıdı.

Yem telaşı içerisinde oldukları gözlenen hayvanların yem yedikleri esnada hayli dikkatli oldukları dikkatlerden kaçmadı.