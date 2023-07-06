Ya Çok Seversen konusu nedir ve nerede çekiliyor? Ya Çok Seversen oyuncuları kimler?

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Yaz sezonuna girilmesi ile birlikte yeni diziler de yayın hayatına başladı. Kanal D'nin çekimleri Muğla'da gerçekleştirilen yeni dizisi Ya Çok Seversen, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, her Perşembe günü yayınlanacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

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YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NEDİR?



Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

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YA ÇOK SEVERSEN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla'nın attığı bir tokat ile ayrılırlar.

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Ateş, vasiyet açıklanır açıklanmaz dönmenin planını yaparken beklenmeyen olur. Babası sadece ona değil tüm aileye bir sürpriz yapmıştır. Ateş mirastan menedilmek pahasına vasiyeti reddeder ama geçmişle ilgili öğrendiği bir sır kararını değiştirir.