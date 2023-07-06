Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Carettalar rekor kırıyor; yuva sayısı 500'e ulaştı Haberler Yaşam Aizanoi Antik Kenti'nde yeni sezon kazıları başladı Haberler Magazin Aslıhan Karalar'ın Bodrum tatili - Magazin haberleri Haberler Futbol Manchester City Sevilla UEFA Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri Haberler Televizyon Ya Çok Seversen konusu nedir ve nerede çekiliyor? Ya Çok Seversen oyuncuları kimler?

        Ya Çok Seversen konusu nedir ve nerede çekiliyor? Ya Çok Seversen oyuncuları kimler?

        Kanal D'nin yaz sezonu dizilerinden biri olan Ya Çok Seversen, gün itibariyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini üstlendiği dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 09:25
        • 1

          Yaz sezonuna girilmesi ile birlikte yeni diziler de yayın hayatına başladı. Kanal D'nin çekimleri Muğla'da gerçekleştirilen yeni dizisi Ya Çok Seversen, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, her Perşembe günü yayınlanacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NEDİR?

          Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

        • 3

          YA ÇOK SEVERSEN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla'nın attığı bir tokat ile ayrılırlar.

        • 4

          Ateş, vasiyet açıklanır açıklanmaz dönmenin planını yaparken beklenmeyen olur. Babası sadece ona değil tüm aileye bir sürpriz yapmıştır. Ateş mirastan menedilmek pahasına vasiyeti reddeder ama geçmişle ilgili öğrendiği bir sır kararını değiştirir.

        • 5

          YA ÇOK SEVERSEN OYUNCULARI KİMLER?

          Kerem Bürsin, Hafsanur Sancaktutan, Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebbuziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçça, Lara Aslan, Adin Külçe, Arven Yavuz

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Bu bölgeler dikkat! Sağanak var
        Bu bölgeler dikkat! Sağanak var
        Arda Güler, Real Madrid yolunda!
        Arda Güler, Real Madrid yolunda!
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Meta'nın Twitter'a rakibi açıldı!
        Meta'nın Twitter'a rakibi açıldı!
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Kritik görüşme: Gündem İsveç'in NATO üyeliği
        Kritik görüşme: Gündem İsveç'in NATO üyeliği
        7 gollü maçta mağlup
        7 gollü maçta mağlup
        İsrail'de binlerce protestocu yine sokaklarda
        İsrail'de binlerce protestocu yine sokaklarda
        Felaketten dönüldü! Çadırkentte 50 çadır küle döndü
        Felaketten dönüldü! Çadırkentte 50 çadır küle döndü
        Icardi ve Yusuf Demir yanıtı!
        Icardi ve Yusuf Demir yanıtı!
        İşte yeni zamlı maaşlar
        İşte yeni zamlı maaşlar
        Bayramda nüfusu 800 bin artmıştı! Uzman uyardı: Bodrum için son demek
        Bayramda nüfusu 800 bin artmıştı! Uzman uyardı: Bodrum için son demek
        Bu yıl ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek
        Bu yıl ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek
        Gaziantep'teki fabrika yangınında ağır bilanço: 35 milyon dolar
        Gaziantep'teki fabrika yangınında ağır bilanço: 35 milyon dolar
        Şekip Taşpınar taburcu oldu
        Şekip Taşpınar taburcu oldu
        Lazio'nun Torreira ısrarı sürüyor!
        Lazio'nun Torreira ısrarı sürüyor!
        Togg'un haziran ayı satışları açıklandı
        Togg'un haziran ayı satışları açıklandı
        Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan güneş atağı!
        Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan güneş atağı!