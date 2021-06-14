Yatırımcıların gözü kulağı Ripple XRP davasında. Aralık ayından beri devam eden XRP davasında şirket yetkilileri son tarihin belirlenmesine yönelik atımlar attı.
SEC davası, XRP‘nin bir menkul kıymet mi yoksa para birimi mi olduğu konusundaki argümana odaklanıyor. Bir menkul kıymetin, hisse senedi ile aynı şekilde SEC tarafından düzenlenmesi gerekiyor. Bu sebeple XRP’nin bir menkul kıymet olduğuna karar verilmesi Ripple’a zarar verebilir.
RİPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN?
Ripple, SEC davası için harekete geçti. Şirket yetkilileri, dava süreci için mahkemeye 18 Haziran’a kadar bir son tarih belirlenmesine yönelik dilekçe verdi. SEC ise 11 Haziran’daki açıklamasında, tüm verilerin gözden geçirilmesinin zaman aldığını aktardı. Dolayısıyla Ripple'ın 18 Haziran tarihi, “tek taraflı” bir istek olarak nitelendirildi.
RİPPLE (XRP) NEDİR?
Ripple küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlar. Şu anda Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapmak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankalarla birlikte çalışmaktadır. Bitcoin büyük bir ödeme yöntemidir, ancak Ripple gibi bir kişiden diğerine para göndermenin hızlı bir yolunu sunmaz.
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