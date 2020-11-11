DHA

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası başta Başkent Bakü olmak üzere tüm kentlerde Azerbaycan halkı sokaklara döküldü.

Vatandaşların sokağa döküldüğü anlarda görüntü kaydeden şarkıcı Doğuş'un gazeteci eşi Xosqedem Hidayetgizi, şunları söyledi:

Zafer günümüzü kutluyoruz. Yıllardır düşman topraklarımızı işgal etti. Bu uğurda çok şehit verdik. Bu topraklar uğrunda nelerimizi yitirdik. Kötü günler artık arkada kaldı. Azerbaycan'ın zaferini kutluyoruz. Ben artık şehrime, köyüme gideceğim. Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim.

Doğuş'un 2014 yılında evlendiği Azeri eşi Xosqedem Hidayetgizi, geçtiğimiz haftalarda ülkesine gitmişti.

Hidayetgizi, çocuklarını eşi Doğuş'a emanet etmişti.

Evlendiği zaman çocuk fikrine sıcak bakmadığını itiraf eden şarkıcı, "Baba olmayı eskiden çok istiyordum ama sonradan istememeye başladım çünkü bu dünyaya evlat getirmek zor bir işti. Ama aslan gibi bir eşim oldu ve o beni ikna etti” şeklinde konuşmuştu.