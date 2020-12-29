2010 yılında "herkes için yenilik" vizyonuyla girişimci Lei Jun tarafından kurulan Xiaomi markasının yeni telefonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sosyal medyada, Xiaomi'nin yeni telefonunun özelliklerinin sızdırıldığına yönelik iddialar konuşuluyordu Xiaomi Mi 11 tanıtımı gerçekleşti. Xiaomi Mi 11 özellikleri ne?

XİAOMİ Mİ 11 TANITILDI

Teknoloji haber sitelerinde dolaşan iddialara göre Xiaomi markasının yeni telefonu Xiaomi Mi 11 telefonu 28 Aralık'ta tanıtılması bekleniyordu. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Xiaomi Mi 11'in resmi tanıtımından önce özellikleri ve fiyatına dair sızıntılar olmuştu. Xiaomi Mi 11 tanıtımı yapıldı.

XİAOMİ Mİ 11 ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Ekran

6.81 inç AMOLED, 2K çözünürlük, HDR10+ ve 10bit renk destekli 120 Hz yenileme hızı, 515 PPI, 1500 nit parlaklık

İşlemci

Snapdragon 888 (5 nm – sekiz çekirdekli)

Bellek ve Depolama

8 GB RAM / 128 GB ve 256 GB depolama

Batarya

4.600 mAh / 55W hızlı şarj / 50W kablosuz şarj

Ara Kamera

108 Megapiksel + 13 Megapiksel ultra geniş açı + 5 Megapiksel telefoto / OIS destekli

Ön Kamera

20 Megapiksel

İşletim Sistemi

Android 11 ve MIUI 12