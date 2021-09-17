Xiaomi üreticisinden iddialara yanıt

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Çinli telefon markası Xiaomi'ye üretim yapan Salcomp'un İstanbul Avcılar’daki fabrikasında sendikalaşma süreci ve 170 çalışanın işten çıkarılması ile başlayan gerilim ile ilgili olarak Finalndiya merkezli Salcomp’tan açıklama geldi.

Salcomp Türkiye’nin (Salcomp Turkey Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi), yabancı sermayeli bir Türk şirketi olarak yasalara saygılı olduğu ifadesi ile başlayan açıklamada, “Son zamanlarda yaşananlar için üzgünüz ve sosyal medyada yer alan bazı yanlış anlaşılmaları gidermek istiyoruz” denildi.

Salcomp’dan yapılan açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

“Bu, iki farklı sendika tarafından ikinci kez protesto edilişimiz. İlki Temmuz ayında 3 gün sürmüştü. Ancak son mevcut durum döngüsel olarak devam ediyor. Türk Metal, iki hafta önce fabrikamızın önünde protestoya başladı. Birkaç işçi çalışma yerlerini terk etti ve bahçemizdeki protestoya katıldı. İşe geri dönmelerini istedik ve döndüler. Olağandışı bir şey olmadı ve işçiler tekrar (çalışma yerlerinden) ayrılırsa, iş sözleşmelerinin feshedileceğine dair bir duyuru yayımladık.

Bununla birlikte, sendikal faaliyetleri kısa sürede tanıdık. Geçen hafta bakanlıktan Türk Metal'in işçi sendikamız olduğuna dair bir yazı aldık. Bunun meşruiyetini doğrulamak için doğal olarak yasal süreçlerden geçmek istedik. Bu talebimizi, 13 Eylül Pazartesi öğleden sonra mahkemeye sunduk. Ancak, yaklaşık 100 işçi, daha bizim bu talebimizden olmamızdan önce iş yerlerini terk etti ve bahçemizin içinden protestoya katıldı. Yüksek ses kirliliği devam etti ve mülklerimize fiziksel zararlar verildi.”

“Bazı işçiler (bazı gece vardiyası çalışanları da dahil olmak üzere), çalışma yerlerine geri dönmedi ve bahçemizde kamp yapmaya devam etti. Salı günü yoklama kaydını kontrol ettik ve yasal olarak noter aracılığıyla gündüz işçi sözleşmelerini feshettik. Çarşamba günü de gece vardiyasındaki çalışanları (çalışma yerlerine geri dönmeyen) da doğrulayarak sözleşmelerini de feshettik.”

“Şirketimizin sendikalı çalışanlarını işten çıkardığı, güvenlik kapılarını, banyo kapılarını kilitlediği ve onları bahçemize zorla hapsettiğine dair gülünç iddialar vardı. Müfettişler geldi ve bu anlamsız iddiaları çürüttü.”

“Kimlerin sendika üyesi olduğunu bilmiyoruz. Bu onların gizlilik haklarıdır. Soyunma odası veya tuvalet kapılarını kilitlemiyoruz. İçeride mutlu değillerse bahçemizden ayrılmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Kapılar sadece dışarıdaki davetsiz misafirlere kilitlenir. Nitekim, çitler kırıldı. Bu gösteriler ve protestolar Türk hukukuna aykırıdır. Bu gürültülü protestoları kimin düzenlediğinden emin değiliz ve Türk Metal'in sorumlu olup olmadığını veya işçilerimizin kendilerinin mi yaptığını yazılı olarak soruyoruz. Bahçemizdeki birçok insan bizim çalışanımız değil. Kim olduklarını bilmiyoruz.”

“Bu farklılıkları barışçıl yollarla çözmeyi umarak sosyal medyaya karşı çok sessiz kaldık. Mahkemede açıklığa kavuşturacağımız birçok iddia vardı. Şimdi halka açık ve yasal bir açıklama yapmamız gerekiyor. Bunu esas olarak haklarımızı ve çıkarlarımızı ihlallerden korumak için yapıyoruz. Bu arada 16 Eylül Perşembe Türk Metal ile bir görüşme planladık.”

“Çalışma ortamımızı beğenmeyenlere saygı duyarız. Ama çitin dışından insanların neden yiyecek ve malzeme vermek için bir gösteri düzenlediğini bilmiyoruz. Çitimiz kırıldı. Kilitli kapı zorla açıldı. İşçilerimizin ve protestocuların güvenliğini sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yaptık.”

“Türk kanunlarına uyuyoruz. Türkiye'de birçok kişiyi işe aldık. Bazıları bizi kendi istekleriyle terk etti. Kimisi kendi isteğiyle aramızdan ayrıldı, kimisi de belirli iş kanunlarına göre işine son verildi.”

“Son iki gündeki hareketler bizi şaşırttı. Hoparlörlü büyük bir otobüs fabrikamızın dışında her gün protesto gösterileri yapıyor, uzun konuşmalarla bize iftira atıyorlar. Nedenini ve hangi kişinin hangi birliktelikte olduğunu bilmiyoruz. Daha önce kimse bize mutsuz olduklarını söylemedi. Çok sayıda toplantımız oldu ve sistemimize çoğunlukla “kafeterya yemeklerimiz çok yağlı ya da çok tuzlu” şeklinde sadece 8 şikayet aldık.”

“Bugün işten çıkarılan çalışanlardan resmi yazılar aldık ve tekrar şirketimizle çalışmak istediler. Birçok kişi de benzer taleplerle İK departmanını aradı. Mektuplar gelmeye devam ediyor.”

“Türk Metal ile samimi ve verimli bir sohbet gerçekleştirdiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Karşılıklı anlayış için çalışıyoruz. Müşterilerimizi, topluluğumuzu ve çalışanlarımızı destekleyebilmek için huzurlu bir çalışma ortamı istiyoruz.”