Kulüpten yapılan açıklamaya göre, A takımın antrenmanı, test sonucu pozitif çıkmasından bu yana 14 gündür tecrit altında yaşayan İspanyol teknik adamın gözetiminde gerçekleştirildi.

Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl El Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.